Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетит Ереван 16 июня с двухдневным официальным визитом.

По сообщению МИД, 17 июня в МИД состоится встреча министра иностранных дел Армении и Генерального секретаря Совета Европы.

В рамках визита также запланированы встречи с президентом и премьер министром Армении, Католикосом всех армян, заместителем председателя парламента и министром юстиции.