Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению - Mediamax.am

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Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению



Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетит Ереван 16 июня с двухдневным официальным визитом.

По сообщению МИД, 17 июня в МИД состоится встреча министра иностранных дел Армении и Генерального секретаря Совета Европы.

 

В рамках визита также запланированы встречи с президентом и премьер министром Армении, Католикосом всех армян, заместителем председателя парламента и министром юстиции.

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