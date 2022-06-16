Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетит Ереван 16 июня с двухдневным официальным визитом.
По сообщению МИД, 17 июня в МИД состоится встреча министра иностранных дел Армении и Генерального секретаря Совета Европы.
В рамках визита также запланированы встречи с президентом и премьер министром Армении, Католикосом всех армян, заместителем председателя парламента и министром юстиции.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.