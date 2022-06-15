В Анкаре прошла встреча Эрдогана и Оверчука - Mediamax.am

168 просмотров

В Анкаре прошла встреча Эрдогана и Оверчука


Фото: aa.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 14 июня в Анкаре заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

«Встреча прошла в закрытом для прессы режиме», - говорится в сообщении Анатолийского агентства.

 

В сообщении на сайте правительства России отмечается, что Оверчук обсудил с Эрдоганом «вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран».

 

Напомним, что Алексей Оверчук является сопредседателем трехсторонней армяно-азербайджано-российской группы по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 15, 2022 11:50
В Анкаре прошла встреча Эрдогана и Оверчука

Регион | Июнь 14, 2022 10:31
Пашинян: Формулировка «коридор» для нас – «красная черта»

Внешняя политика | Июнь 13, 2022 13:14
Глава МИД Армении посетит Болгарию
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022