В Анкаре прошла встреча Эрдогана и Оверчука

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 14 июня в Анкаре заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
«Встреча прошла в закрытом для прессы режиме», - говорится в сообщении Анатолийского агентства.
В сообщении на сайте правительства России отмечается, что Оверчук обсудил с Эрдоганом «вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран».
Напомним, что Алексей Оверчук является сопредседателем трехсторонней армяно-азербайджано-российской группы по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
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