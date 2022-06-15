В Анкаре прошла встреча Эрдогана и Оверчука

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 14 июня в Анкаре заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

«Встреча прошла в закрытом для прессы режиме», - говорится в сообщении Анатолийского агентства.

В сообщении на сайте правительства России отмечается, что Оверчук обсудил с Эрдоганом «вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран».

Напомним, что Алексей Оверчук является сопредседателем трехсторонней армяно-азербайджано-российской группы по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.