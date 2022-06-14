Пашинян прибыл в Катар с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла сегодня в Катар с двухдневным официальным визитом.
По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр проведет встречи с высшим руководством Катара.
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