Помощник госсекретаря США посетит Баку, Тбилиси и Ереван

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит 14-19 июня Азербайджан, Грузию и Армению, «чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа».

В сообщении Госдепартамента говорится:

«Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений со всеми тремя странами, Карен Донфрид заявит о поддержке США их суверенитета и независимости, подчеркнув право Азербайджана, Грузии и Армении выбирать собственный путь. Она также отметит готовность Соединенных Штатов помочь установлению прочного мира на Южном Кавказе.

15 и 16 июня в Баку Карен Донфрид встретится с президентом Ильхамом Алиевым, другими государственными чиновниками и представителями гражданского общества.

Помощник Госсекретаря подчеркнет поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине и отметит важность партнерства для обеспечении европейской энергетической безопасности и борьбе с транснациональными угрозами.

17 июня в Тбилиси Карен Донфрид выступит на Международной конференции женщин, организованной президентом Саломе Зурабишвили. Помощник госсекретаря США встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества. Она обсудит войну Кремля против Украины и твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

18 июня в Ереване Карен Донфрид встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими правительственными чиновниками. Помощник госсекретаря выразит поддержку США дипломатическим усилиям между Арменией и Азербайджаном, направленным на достижение прочного мира. Она подчеркнет наше прочное партнерство, основанное на общих ценностях и взаимную приверженность демократическому развитию Армении».