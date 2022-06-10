Мирзоян: ОДКБ постепенно становится все более важным игроком

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «ОДКБ постепенно становится все более важным игроком в обеспечении безопасности наших стран и евразийского региона в целом».
«С самого начала перед нашей организацией стоит непростая задача, поскольку каждый регион коллективной безопасности имеет свои особенности, свои локальные нужды и потребности, свои приоритеты», - сказал Арарат Мирзоян на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. .
По его словам, предстоит еще многое сделать, но уже сейчас ясно, что необходимость в ОДКБ как доноре безопасности будет постепенно возрастать и выходить за границы евразийского региона, которые были намечены изначально.
Министр иностранных дел Армении также сообщил, что очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в четвертом квартале текущего года, накануне заседания Совета коллективной безопасности в Армении.
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