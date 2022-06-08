Отношения России и Турции переживают «период зрелого партнерства» - Mediamax.am

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Отношения России и Турции переживают «период зрелого партнерства»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Анкаре, что отношения России и Турции переживают «период зрелого партнерства».

«Они основываются на прагматизме, на уважении и учете интересов друг друга, на уважении принципов добрососедства. И тон таким отношениям задают, конечно, президенты. Они регулярно общаются. Из-за пандемийных ограничений сейчас это общение проходит в форме телефонных разговоров. Но только в текущем году они девять раз общались по самым животрепещущим темам двусторонних отношений и международной политики», - сказал Лавров.

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