МИД Армении: Попытки Баку дестабилизировать ситуацию неприемлемы

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на сегодняшней встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром подтвердил важность возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч.

Арарат Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного, не соответствующего реальности толкования договоренностей и подчеркнул необходимость риторики и практических шагов, направленных на обеспечение конструктивной атмосферы.

Министр счел неприемлемыми непрекращающиеся попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе посредством воинственных заявлений и пограничных провокаций», - говорится в сообщении МИД.