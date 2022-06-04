МИД Армении: Попытки Баку дестабилизировать ситуацию неприемлемы

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на сегодняшней встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром подтвердил важность возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч.
Арарат Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного, не соответствующего реальности толкования договоренностей и подчеркнул необходимость риторики и практических шагов, направленных на обеспечение конструктивной атмосферы.
Министр счел неприемлемыми непрекращающиеся попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе посредством воинственных заявлений и пограничных провокаций», - говорится в сообщении МИД.
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