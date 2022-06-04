МИД Армении: Попытки Баку дестабилизировать ситуацию неприемлемы - Mediamax.am

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МИД Армении: Попытки Баку дестабилизировать ситуацию неприемлемы


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на сегодняшней встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром подтвердил важность возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч.

 

Арарат Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного, не соответствующего реальности толкования договоренностей и подчеркнул необходимость риторики и практических шагов, направленных на обеспечение конструктивной атмосферы.

 

Министр счел неприемлемыми непрекращающиеся попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе посредством воинственных заявлений и пограничных провокаций», - говорится в сообщении МИД.

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