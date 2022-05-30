Арарат Мирзоян: Баку продолжает антиармянскую риторику

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «последствия войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха в 2020 году, до сих пор сказываются на Армении и на всем регионе».

Об этом он сказал в интервью индийскому новостному сайту «ВИОН», отметив, что «ситуация в нашем регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной, и многие вопросы остаются нерешенными и после прекращения боевых действий».

«Антиармянская риторика со стороны официального Баку продолжается. До сих пор в отношении армян Нагорного Карабаха применяется психологический террор - например, звучащие из громкоговорителей призывы покинуть свои дома, в противном случае - угрозы о вынужденном выселении, или отключение подачи газа в тяжелых погодных условиях. Вокруг Нагорного Карабаха до сих пор нарушается режим прекращения огня. Последний случай - вторжение азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух в Нагорном Карабахе. Тем не менее, мы считаем, что решением может стать только мир, а не война, и Армения продолжает свои усилия по установлению мира и стабильности в регионе», - сказал он.

Говоря о процессе нормализации армяно-турецких отношений, Арарат Мирзоян сказал, что для достижения урегулирования необходимы политическая воля и готовность предпринять конкретные шаги.

«Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, и мы ожидаем того же от противоположной стороны. Несмотря на все риски и хрупкость, мы видим возможность открыть эру мирного развития в нашем регионе, и Армения продолжит свои усилия по содействию реализации этой возможности», - сказал Арарат Мирзоян.