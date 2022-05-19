МИД Армении: Армянская сторона встреч не отменяла

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян прокомментировал сегодня слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения отменила ранее согласованную встречу.

«Армянская сторона продолжает оставаться приверженной реализации достигнутых договоренностей. Соответственно, армянская сторона не отменяла и не отказывалась ни от одной встречи. В рамках договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран в Сочи и Брюсселе, армянская сторона по-прежнему готова к началу работы комиссий», - сказал Ваан Унанян.

Выступая перед прессой после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседа 18 мая, Ильхам Алиев, в частности, сказал:

«Мы призвали Армению начать делимитацию границ. Во время встречи, проведенной 6 апреля в Брюсселе по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, была достигнута договоренность, что до конца апреля обе стороны создадут рабочие группы, и они приступят к деятельности.

Азербайджан своевременно создал рабочую группу и готов был командировать свою делегацию. Это было согласовано с армянской стороной. Кстати, именно МИД Армении предложил провести первую встречу, связанную с границей. Азербайджан принял данное предложение, и мы готовы были направить делегацию. Однако в последний день - 29 апреля - Армения отменила уже согласованную встречу. Это было удручающе. Еще более удручающим стало то, что Армения отказалась от нашего предложения о проведении новой встречи 7-11 мая.

Таким образом, мы до сих пор ждем от Армении каких-либо новых дат, чтобы приступить к работе, потому что такая безответственная позиция, конечно, вызывает беспокойство».