В Ереване открывается HSE Art and Design School International - Mediamax.am

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В Ереване открывается HSE Art and Design School International


Фото: https://designschool.am/


Школа дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с Российско-Армянским университетом открывает бакалавриат в Ереване - HSE Art and Design School International.

 

HSE Art and Design School International позволит студентам, находящимся в Армении или готовым туда переехать, получить дизайн-образование на русском языке по уже программе «Коммуникационный дизайн».

 

«Обучение в Школе дизайна НИУ ВШЭ построено на проектном подходе и тесном взаимодействии с ведущими профессионалами индустрии. За время учёбы студенты осваивают язык дизайна, пробуют себя в реальной проектной работе и, постепенно повышая сложность проектов, в результате формируют полноценное портфолио, позволяющее быстро найти себя в профессиональной среде», - говорится в сообщении

HSE Art and Design School International.

 

Академическим руководителем школы является графический дизайнер, сооснователь дизайн-бюро Ostengruppe Игорь Гурович.

 

В HSE Art and Design School International можно овладеть следующими профессиями:

арт-директор, графический дизайнер, медиа-дизайнер, книжный дизайнер, дизайнер упаковки, веб-дизайнер, дизайнер шрифтов, специалист в области брендинга, специалист по инфографике.

 

Все подробности и условия приема доступны на сайте https://designschool.am.

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