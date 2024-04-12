СНБ Армении: По делу Неркин Хндзореска возбуждено уголовное дело

Ереван /Медиамакс/. Служба национальной безопасности Армении представила подробности инцидента, произошедшего 10 апреля на участке Неркин Хндзореск государственной границы Армения-Азербайджан.

В сообщении СНБ говорится:

«В результате служебного расследования, проведенного в связи с инцидентом, произошедшим 10 апреля на участке Неркин-Хндзореск, установлено, что военнослужащий срочной службы N пограничных войск СНБ Армении, начальник наряда Ю.К, узнав о том, что, заблудившись, пастух со своим стадом оказался на территории Азербайджана, а также о возвращении пастуха на территорию Армении вместе с ним и находящимися в наряде пограничниками попытались пересечь государственную границу Армении с целью вернуть стадо, нарушив тем самым правила пограничного дежурства, по неосторожности причинив значительный ущерб, а именно, в данном районе началась неуместная стрельба, жизнь и здоровье людей подверглись очевидной опасности, описанные действия создали угрозу безопасности государства, а также отсутствия надлежащего контроля на указанном участке государственной границы.

В результате инцидента был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. Наряду с выражением сожаления по поводу произошедшего, в то же время военнослужащими СНБ Армении были приняты соответствующие меры по строгому соблюдению правил несения пограничной службы при исполнении пограничных обязанностей и исключению подобных случаев.

По результатам служебного расследования в Следственный комитет Армении представлено соответствующее сообщение о предполагаемом преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Армении, возбуждено уголовное дело, для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к уголовной ответственности проводится предварительное расследование.