В селе Тех обезврежен азербайджанский военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром около 05:15 военнослужащими министерства обороны Армении при пересечении армяно-азербайджанской линии соприкосновения на приграничном участке общины Тех Сюникского марза был обезврежен военнослужащий вооруженных сил Азербайджана.
В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что азербайджанский военнослужащий был вооружен автоматом типа АКМ и одним магазином.
В связи с инцидентом Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В то же время, в минобороны Азербайджана сообщили, что их военнослужащий заблудился в Лачинском районе из-за плохих погодных условий.
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