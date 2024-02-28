В селе Тех обезврежен азербайджанский военнослужащий - Mediamax.am

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В селе Тех обезврежен азербайджанский военнослужащий


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром около 05:15 военнослужащими министерства обороны Армении при пересечении армяно-азербайджанской линии соприкосновения на приграничном участке общины Тех Сюникского марза был обезврежен военнослужащий вооруженных сил Азербайджана.

В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что азербайджанский военнослужащий был вооружен автоматом типа АКМ и одним магазином.

 

В связи с инцидентом Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

 

В то же время, в минобороны Азербайджана сообщили, что их военнослужащий заблудился в Лачинском районе из-за плохих погодных условий.

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