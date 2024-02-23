Франция может продать ракеты Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил сегодня в Ереване, что «никто не имеет права критиковать Армению за развитие возможностей своей армии».

«Если Армении понадобится, ракеты малой, средней и большой дальности также станут частью развития оборонного потенциала. Не буду слишком подробно говорить о том, какая именно техника поступит в Армению, но вся она оборонного назначения», - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Он отметил, что приоритетом на данный момент является поставки вооружений и обучение личного состава.

«Каждый раз мы будем исходить из оперативных потребностей, представленных нашими армянскими партнерами. Если бы Армения не находилась под угрозой, не было бы необходимости в этих обсуждениях», - сказал французский министр.

Сурен Папикян отметил, что Армения закупает оружие и боеприпасы для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

«Не буду отрицать, что существует опасность, и об этом свидетельсвует риторика, которую мы слышим. Наша обязанность - защитить территориальную целостность страны», - сказал он.