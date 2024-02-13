У армянской стороны двое погибших и раненые

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в направлении села Неркин Ханд, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое погибших и раненые.
Министерство обороны Армении сообщило, что сделает дополнительное заявление.
Сегодня с 05:30 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных на участке Неркин Ханд.
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