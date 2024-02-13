У армянской стороны двое погибших и раненые

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в направлении села Неркин Ханд, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое погибших и раненые.

Министерство обороны Армении сообщило, что сделает дополнительное заявление.

Сегодня с 05:30 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных на участке Неркин Ханд.