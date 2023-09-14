Сурен Папикян принял главнокомандующего Сухопутными войсками России

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял сегодня главнокомандующего Сухопутными войсками России, генерала армии Олега Салюкова и новоназначенного командующего миротворческими силами в Нагорном Карабахе, генерал-майора Кирилла Кулакова.

В сообщении минобороны Армении говорится:

«На встрече обсуждалась оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе, существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Сурен Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и важность усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора.

Министр обороны представил данные о передвижениях и скоплениях ВС Азербайджана вдоль границ, периодических провокациях, стрельбе в направлении армянских позиций и, одновременно с этим, частом распространении дезинформации».