Сурен Папикян принял главнокомандующего Сухопутными войсками России - Mediamax.am

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Сурен Папикян принял главнокомандующего Сухопутными войсками России


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял сегодня главнокомандующего Сухопутными войсками России, генерала армии Олега Салюкова и новоназначенного командующего миротворческими силами в Нагорном Карабахе, генерал-майора Кирилла Кулакова.

В сообщении минобороны Армении говорится:

 

«На встрече обсуждалась оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе, существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

 

Сурен Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и важность усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора.

 

Министр обороны представил данные о передвижениях и скоплениях ВС Азербайджана вдоль границ, периодических провокациях, стрельбе в направлении армянских позиций и, одновременно с этим, частом распространении дезинформации».

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