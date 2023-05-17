У армянской стороны в Сотке есть раненые - Mediamax.am

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У армянской стороны в Сотке есть раненые


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли сегодня армянские позиции в Сотке, в результате чего была ранен военнослужащий минобороны Армении.

«Затем подразделения ВС Азербайджана обстреляли машину скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий. В результате стрельбы противника в направлении машины скорой помощи был также ранен фельдшер», - говорится в сообщении минобороны Армении.

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