У армянской стороны в Сотке есть раненые

Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли сегодня армянские позиции в Сотке, в результате чего была ранен военнослужащий минобороны Армении.

«Затем подразделения ВС Азербайджана обстреляли машину скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий. В результате стрельбы противника в направлении машины скорой помощи был также ранен фельдшер», - говорится в сообщении минобороны Армении.