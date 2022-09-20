Азербайджан передал тела 95 армянских военнослужащих

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что Азербайджан передал тела еще 95 армянских военнослужащих.

17 сентября Азербайджан вернул Армении останки 32 армянских солдат.

Согласно заявлению, принятому Советом Безопасности Армении, число погибших и пропавших без вести в результате агрессии Азербайджана достигает 207 человек.