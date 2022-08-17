Папикян - Шойгу: Мы высоко оцениваем присутствие РФ на Южном Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян в Москве обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу вопросы военно-технического и военного сотрудничества.

Как сказано в сообщении минобороны России, Сурен Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является второй с начала года, что свидетельствует о высоком уровне союзнического взаимодействия между Арменией и Россией.

«Эта встреча очень важна для нас. Мы высоко оцениваем уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль присутствия России на Южном Кавказе", - сказал Папикян.

«У нас есть, что обсудить. Конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по прежнему уверены, так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», - заявил Сергей Шойгу.