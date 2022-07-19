Пашинян представил новоназначенного начальника Генштаба

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня высшему офицерскому составу новоназначенного начальника Генрального штаба Вооруженных сил Эдварда Асряна.

Пашинян отметил, что были внесены некоторые законодательные изменения, и с момента вступления в силу закона начальник Генштаба станет также первым заместителем министра обороны.

«Мы приняли это решение, проанализировав ряд событий последних лет, в том числе вопросы рабочего взаимодействия между министерством обороны и Генеральным штабом. Хочу выразить надежду, что в результате реализации этого решения эффективность реформ в Вооруженных силах повысится», - сказал премьер.