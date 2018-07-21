В Армении нет «охоты на ведьм», заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «установление законнности в Армении является приоритетом, и одним из важнейших звеньев является полиция».

Выступая сегодня на открытии коллегии Полиции, глава правительства напомнил, что другим важным приоритетом ведомства является борьба с организованной преступностью, коррупцией и злоупотреблениями.



«Вновь подчеркиваю, что речь не идет и не может идти об «охоте на ведьм». Думаю, все мы понимаем, что не может быть и речи о политических преследованиях и сомнительных уголовных делах», - сказал Никол Пашинян.



«Задачей полиции является также сохранение атмосферы любви и солидарности, но это не означает, что полиция должна проявлять мягкость в отношении какого-либо правонарушения», - заметил премьер. Он, в частности, сказал, что получает сигналы о том, что Дорожная полиция чересчур мягко относится к нарушителям, что вызывает недовольство у граждан.