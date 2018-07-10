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Давид Тоноян представил «Видение развития системы обороны»


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. 9 июля министр обороны Армении Давид Тоноян представил свое Видение развития системы обороны.

Представляем несколько ключевых отрывков из этого документа. 

 

О миссии

 

В системе обороны мы должны провести когнитивную трансформацию, заменив чувство долгом чувством миссии. 

 

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

 

Это касается всех категорий персонала оборонной сферы без исключения – от генералов и офицеров до младших и старших прапорщиков и рядовых, от лиц, занимающих дискреционные должности, и специальных гражданских служащих до рабочих. Чувство долга порождает в человеке культуру постоянного ожидания указаний от начальника, а в случае провала поручения вследствие бездействия –  культуру оправдания со ссылкой на отсутствие соответствующего приказа. Диаметрально противоположную культуру формирует миссия: она предполагает право собственности над данным делом, инициативой или инструкцией, когда ответственность за реализацию цели равным образом лежит на министре обороны и младшем служащем, генерале и рядовом, и иногда собственная инициатива может иметь благоприятные последствия стратегического значения. 

 

О коррупции

 

Любое проявление коррупции не должно иметь места в армии. Коррупция сама по себе является злом в любой сфере государственной жизнедеятельности, однако это двойное бедствие в военной сфере. Если не обуздать это бедствие, оно во время боя может выражаться несделанным выстрелом, неработающей техникой, пищей, не содержащей необходимую для солдата калорийность. 

 

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

 

О создании благоприятных военных условий

 

Наша задача номер один – это создание благоприятных военных условий для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы не позволим, чтобы в процессе урегулирования конфликта, как бы он ни затягивался, противник говорил с нами с позиций силы и преследовал максималистские цели. Любое так называемое неконструктивное поведение на границе, будь то в виде диверсионных проникновений, снайперского огня, позиционных изменений и скоплений сил для широкомасштабного наступления, будет удостоено резкого и отрезвляющего ответа. 

 

О вооружениях 

 

Ключевое значение имеет пополнение арсенала вооруженных сил современным вооружением, и в этом вопросе мы будем продолжать вести работы как в рамках военно-технического сотрудничества со странами-партнерами, так и развития отечественной военной промышленности. 

 

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

 

Наша военно-техническая и военно-промышленная политика в первую очередь ориентирована на увеличение дальности, точности и эффективности ударного и огневого поражения вооруженных сил, для чего планируется продолжать пополнение арсенала средствами насенения сверхточных дальних ракетных ударов, артиллерийских ударов и противовоздушной обороны, а также первоочередной многофункциональной авиацией.

 

О гибкой защите

 

Мы должны постепенно предпринимать шаги для замены применяемой нами на передовой статичной обороны гибкой обороной, насыщенной разведывательным оборудованием и средствами дистанционного поражения. 

 

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

 

Посредством данного типа обороны значительно уменьшится нахождение персонала под прицельным огнем противника, повысится уровень защиты, увеличится вероятность выявления и уничтожения диверсионных групп противника. 

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