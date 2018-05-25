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Артак Давтян возглавил Генштаб Вооруженных сил Армении


Артак Давтян
Артак Давтян

Ереван/Медиамакс/. На основе предложения премьер-министра президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении генерал-майора Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна бывший начальник Генштаба Мовсес Акопян назначен главным военным инспектором Армении. 

 

Артак Давтян родился в 1970 году в селе Бамбакашат Октемберянского района. 

 

Участник Арцахской войны. 

 

В 1998 году с золотой медалью окончил Московскую военную академию имени Фрунзе. Прошел курсы повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба ВС России. 

 

В 2007-2009 гг. был начальником оперативного управления - заместителем начальника Генерального штаба. 

 

31 января 2009 года был назначен начальником оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил, освободившись с должности заместителя начальника Генерального штаба. 

 

29 сентября 2017 года был назначен командующим 5-м армейским корпусом минобороны Армении.

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