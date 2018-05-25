Артак Давтян возглавил Генштаб Вооруженных сил Армении

Ереван/Медиамакс/. На основе предложения премьер-министра президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении генерал-майора Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна бывший начальник Генштаба Мовсес Акопян назначен главным военным инспектором Армении.

Артак Давтян родился в 1970 году в селе Бамбакашат Октемберянского района.

Участник Арцахской войны.

В 1998 году с золотой медалью окончил Московскую военную академию имени Фрунзе. Прошел курсы повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба ВС России.

В 2007-2009 гг. был начальником оперативного управления - заместителем начальника Генерального штаба.

31 января 2009 года был назначен начальником оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил, освободившись с должности заместителя начальника Генерального штаба.

29 сентября 2017 года был назначен командующим 5-м армейским корпусом минобороны Армении.