Фидан назвал условие нормализации отношений Армении и Турции

Ереван /Медиамакс/. Глава МИЛ Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Анкары и Еревана будут нормализованы вслед за заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает ТАСС, Фидан сказал об этом газете Turkiye.
По его словам, в Анкаре рассматривают достижение мира между Азербайджаном и Арменией в качестве важного элемента для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
«Мы оказываем максимальную поддержку для достижения договоренностей и рады видеть, что стороны приближаются к ним. Недавние решения о делимитации границы являются хорошим примером этого прогресса», - отметил глава МИД Турции.
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