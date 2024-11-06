Фидан назвал условие нормализации отношений Армении и Турции

Ереван /Медиамакс/. Глава МИЛ Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Анкары и Еревана будут нормализованы вслед за заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает ТАСС, Фидан сказал об этом газете Turkiye.

По его словам, в Анкаре рассматривают достижение мира между Азербайджаном и Арменией в качестве важного элемента для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

«Мы оказываем максимальную поддержку для достижения договоренностей и рады видеть, что стороны приближаются к ним. Недавние решения о делимитации границы являются хорошим примером этого прогресса», - отметил глава МИД Турции.