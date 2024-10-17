Главы парламентов Армении и Турции встретились в Женеве

Ереван /Медиамакс/. Встреча председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна и председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша состоялась 14 октября в Женеве.
Пресс-служба парламента Армении сообщает, что «стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием армяно-турецких отношений».
«Председатель Национального собрания представил турецкой стороне последние события в процессе переговоров о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном и подтвердил приверженность армянской стороны установлению мира. Ален Симонян также представил инициированный правительством Армении проект «Перекресток мира». По итогам встречи стороны достигли договоренности о продолжении контактов», - говорится в сообщении.
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