Спикер парламента: Армения готова к миру с Турцией без предварительных условий

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня в Турции, что «Армения готова к миру и нормализации отношений без предварительных условий».

Как сообщает информационная служба парламента, об этом он заявил на брифинге с турецкими журналистами в Анкаре.

«Армения абсолютно искренна в своих усилиях по нормализации отношений. Если будет политическая воля, решение наладить отношения, надо понимать, что дорога будет не из легких. Но тем не менее, будем двигаться вперед. Надеюсь, что мои турецкие коллеги тоже будут двигаться вперед, и мы воспользуемся этой исторической возможностью и откроем новую страницу для нас и региона», - сказал спикер парламента.