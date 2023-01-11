Пашинян: «Открытие армяно-турецкой границы приобретает более глобальное значение»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что решение Турции о снятии запрета на грузовые авиаперевозки является «достойным одобрения шагом».

Он отметил, что важно, чтобы в отношениях между Арменией и Турцией происходили не только переговоры, но и события, которые обеспечат динамику этих переговоров.

«Это очень важно также для работы спецпредставителей. В наших отношениях важна динамика. Я надеюсь, что в ближайшее время граница будет открыта для граждан третьих стран, и мы также ожидаем, что граница будет открыта для владельцев дипломатических паспортов.

Эти события важны не только с точки зрения армяно-турецких отношений: происходит серьезное изменение международных логистических цепочек, я думаю, что этот регион становится намного более интересным с точки зрения международных грузоперевозок, чем раньше, и приобретает большое международное значение. Открытие границы между Арменией и Турцией, открытие армяно-турецкой железной дороги приобретает гораздо более глобальное значение.

Надеюсь, что у нас будет возможность двигаться по этому пути», - сказал он.