Спецпредставители Армении и Турции достигли определенных договоренностей

Специальные представители по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубинян и Сердара Кылыч договорились сегодня в Вене «в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении».

«Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Кроме того, были обсуждены и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели- полной нормализации между двумя странами. Стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий», - говорится в сообщении МИД Армении.