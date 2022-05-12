5/10/15: «Золотая середина» Азимова, выборы 2007 года, призыв ЕС

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 МАЯ 2007 ГОДА

Прийти к «золотой середине»

10 мая замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил, что «Армения должна отойти от своей максималистской позиции по отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана и прийти к «золотой середине»».

«Азербайджан также должен отойти от своей максималистской позиции относительного полного и вертикального подчинения Нагорного Карабаха азербайджанским властям. В результате возникает та самая «золотая середина»», - сказал Азимов.

«Я всегда говорил армянам, что оккупация -это скоропортящийся продукт. Надо вовремя избавиться от этой оккупации. Они не представляют, как много возможностей откроется перед ними в в том случае, если они освободят захваченные территории. Частичное, порционное освобождение никого устроить не может. Освобождение семи оккупированных районов и возвращение азербайджанцев в нагорно-карабахский регион Азербайджана будет тем самым шагом, который поможет Армении начать путь по занятию достойного места в регионе, восстановлению нормальных отношений с Азербайджаном», - отмечал Азимов.

Араз Азимов Фото: ОБСЕ

Он также говорил, что «отношения между Россией и Арменией не могут быть превалирующими над всем комплексом интересов России в южнокавказском регионе».

«Думаю, что для России интересы, связанные с Азербайджаном, не менее, а может быть, и более весомы, нежели иллюзорные стратегические расчеты на случай каких-то экстремальных ситуаций в контексте союзнических отношений с Арменией, действиями на южном фланге и так далее. Все это дополнительно нагружает геополитический регион. В свое время мы обращали на это внимание. Если российской стороне так удобно находиться в союзе с Арменией, то это их дело. Мы же готовы строить нормальные, добрососедские отношения с Россией, и предлагаем, призываем, приглашаем Россию к такому равноправному стратегическому партнерству», - говорил азербайджанский дипломат.

Назначения Акопяна и Оганяна

11 мая президент Нагорно-Карабахской Республики Аркадий Гукасян подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Сейрана Оганяна с постов министра обороны НКР и командующего Армией обороны НКР.

Другим указом новым министром обороны и командующим Армией обороны НКР был назначен генерал-майор Мовсес Акопян, занимавший ранее пост начальника Штаба Армии обороны.

11 мая президент Армении Роберт Кочарян подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Сейрана Оганяна начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении и первым заместителем министра обороны.

Выборы

12 мая в Армении прошли выборы в Национальное Собрание.

Президент Армении Роберт Кочарян на избирательном участке, что «хотел бы видеть в парламенте настоящую оппозицию, а не иностранные представительства в виде разных фракций».

Роберт Кочарян на избирательном участке Фото: Фотолур

По итогам выборов в парламент прошли Республиканская партия Армении (32.8 %), партия «Процветающая Армения» (14.7 %), «Дашнакцутюн» (12.7 %), «Оринац еркир» - (6.8 %), «Наследие» (5.8 %).

13 мая оппозиционные блок «Импичмент» и партии «Новые Времена» и «Республика» выступили с заявлением, в котором обвинили проправительственные силы в использовании «всех известных методов выборных фальсификаций».

Один их лидеров блока «Импичмент» Никол Пашинян заявил на митинге в центре Еревана, что в Армении «прошли не свободные и справедливые выборы, а государственный переворот».

Никол Пашинян в 2007 году Фото: Фотолур

По словам Пашиняна, «власти использовали совершенно новый метод фальсификаций, напечатав накануне выборов 400 тысяч новых паспортов и раздав их специальным группам, которые заходили на различные избирательные участки и голосовали».

«Именно это помогло властям обмануть наблюдателей и создать иллюзию свободных выборов», - отметил Никол Пашинян.

Полиция Армении назвала заявление Пашиняна «плодом больного воображения».

13 мая совместная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского Парламента заявила, что парламентские выборы в Армении в значительной степени соответствовали международным стандартам.

Руководители наблюдательской миссии Фото: Фотолур

14 мая официальный представитель Госдепартамента США Том Кейси заявил, что «мы поздравляем народ Армении с парламентскими выборами и разделяем мнение международных наблюдателей о том, что выборная инфраструктура была значительно улучшена, и этом стало шагом в направлении соответствия международным стандартам».

15 мая специальный представитель Европейского Союза на Южном Кавказе Питер Семнеби заявил в интервью Медиамакс, что Армения «сдала тест» и «продолжит сближаться с ЕС».

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 МАЯ 2012 ГОДА

Призыв ЕС

15 мая Европейский Союз призвал Армению провести президентские выборы 2013 года в соответствии с международными стандартами.

В опубликованном совместном документе Европейской Комиссии и Верховного представителя ЕС по внешним делам и политики безопасности о реализации Политики Европейского Соседства в Армении в 2011 году говорилось:

«Обеспечить проведение президентских выборов 2013 года в соответствии с международными стандартами путем устранения недостатков, обозначенных БДИПЧ ОБСЕ касательно парламентских выборов 2012 года».

В том же документе говорилось, что Европейский Союз продолжает настаивать на скорейшем закрытии Армянской атомной станции в Мецаморе, так как «она не может быть усовершенствована до международно-признанных стандартов ядерной безопасности».

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 МАЯ 2017 ГОДА

Коалиционный меморандум

11 мая Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнукцутюн» подписали меморандум о формировании политической коалиции, который будет действовать до завершения полномочий Национального собрания 6-го созыва.

Подписание меморандума Фото: пресс-служба президента Армении

Выборы в Ереване

14 мая состоялись выборы в Совет старейшин Еревана.

Партия «Еркир цирани» получила 7,75% (26 109 голосов), блок «Елк» - 21% (70 731 голосов), Республиканская партия Армении - 71,25% (240 036 голосов).

Пост мэра сохранил действующий глава города Тарон Маргарян.

Фото: Фотолур

15 мая блок «Елк» заявил, что итоги выборов в Совет старейшин Еревана в целом отражают выбор граждан.

Возглавлявший список «Елк» Никол Пашинян отметил, что представителям блока «не удалось убедить людей голосовать за них без подкупа». «Это факт, и мы должны с этим справиться», - сказал он.

Ара Тадевосян