5/10/15: «Совместное усилие-2007», приход OMX, упреки в адрес Турции

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25-30 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА

Учения «Совместное усилие-2007»

27 апреля в Авиационном институте министерства обороны Армении начались 15-дневные командно-штабные учения «Совместное усилие–2007», организованные Европейским командованием США.

Фото: Фотолур

Окрывая учения, министр обороны Армении Михаил Арутюнян отметил, что сотрудничество между армянским военным ведомством и Европейским командованием США находится на подъеме, совместно был осуществлен ряд программ. Глава оборонного ведомства сообщил, что достигнуты договоренности о проведении в 2008 году в Армении учений НАТО «Совместные лук и стрелы-2008» в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Фото: Фотолур

В учениях приняли участие 130 офицеров из Армении, США, России, Франции, Хорватии и Грузии.

Приход OMX

27 апреля было объявлено, что шведская OMX Group приобретет Армянскую фондовую биржу и Центральный депозитарий

Председатель ЦБ Армении Тигран Саркисян сообщил, что сотрудничество с OMX продолжается уже год. «Участие этой компании в армянском рынке капитала будет содействовать в достижении наших долгосрочных целей», - отметил Тигран Саркисян.

«Общество не приветствует цветные революции»

27 апреля президент Армении Роберт Кочарян заявил, что в отличие от предыдущих, эта предвыборная кампания протекает спокойно и цивилизованно.

«Очевидно, что сегодня общество не воспринимает агрессивные проявления, не приветствует цветные революции, и все исследования со стороны иностранных организаций свидетельствуют, что лишь 2 процента населения являются сторонниками агрессивных действий и революций», - сказал президент Армении.

«На примере Украины мы убедились, что неправовые пути прихода к власти очень дорого обходятся населению», - добавил Роберт Кочарян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25-30 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

«Мы отвергаем высокомерную политику Турции»

29 апреля президент Армении, лидер РПА Серж Саргсян сказал, что Турция «ежедневно фальсифицирует собственную историю».

Выступая на встрече с избирателями Артика в Ширакской области, он сказал:

«Мы отвергаем высокомерную и заносчивую политику Турции, используемый ими язык предусловий.

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года Фото: Фотолур

Мы сказали Турции, что готовы установить нормальные и естественные отношения как равный с равным. Если Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция, Иран, Индия, Бразилия и другие сильные мира сего строят отношения с нами, говоря на цивилизованном языке, у Турции не может быть иной альтернативы.

Мы сказали Турции, что в вопросе Арцаха ей нечего делать и говорить. Не только сказали, но и потребовали у Турции подписаться под этим постулатом, в качестве краеугольного камня отношений между Арменией и Турцией. Это был один из основных тезисов армянской политики на протяжении последних 20 лет. Турция поставила свою подпись под этим документом.

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года Фото: Фотолур

Мы всегда говорим Турции одно и тоже: мы готовы адекватным образом отреагировать на признание преступления и раскаяние.

Хиллари Клинтон была права, когда повторяла: мяч на турецкой половине поля. Если они хотят сделать или изменить что-либо, пусть сделают соответствующие шаги».

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25-30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Армения приветствует признание Геноцида Чехией

26 апреля министр иностранных дел Эдвард Налбандян заявил, что Армения приветствует принятие палатой депутатов чешского парламента резолюции, в которой признается и осуждается Геноцид армян и другие преступления против человечества.

«Резолюция палаты депутатов Чехии наряду с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента Чехии Милоша Земана является ценным вкладом Чешской Республики в благородное дело предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - говорилось в заявлении главы МИД.

25 апреля Палата депутатов парламента Чехии приняла 414-ю резолюцию, осуждающую Геноцид армян. Президент Чехии Милош Земан ранее впервые в истории страны выступил с соболезнованиями, адресованными армянской общине.

«Я согласен, что историю не должны комментировать политические деятели, поскольку в их руках история часто становится инструментом, служащим их же политическим интересам, и объяснения или комментарии по поводу прошлого должны исходить в основном от историков. В то же время, думаю, нельзя забывать события, которые не только забрали жизни 1,5 млн невинных людей, но и представляют трагический период истории армянского народа и всего цивилизованного мира», - говорилось в послании Земана.

Ара Тадевосян