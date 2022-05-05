5/10/15: «Совместное усилие-2007», приход OMX, упреки в адрес Турции - Mediamax.am

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5/10/15: «Совместное усилие-2007», приход OMX, упреки в адрес Турции


Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года
Серж Саргсян 29 апреля 2012 года

Фото: Фотолур

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года
Серж Саргсян 29 апреля 2012 года

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

 

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

 

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 25-30 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА

 

Учения «Совместное усилие-2007»

 

27 апреля в Авиационном институте министерства обороны Армении начались 15-дневные командно-штабные учения «Совместное усилие–2007», организованные Европейским командованием США.

Фото: Фотолур

Окрывая учения, министр обороны Армении Михаил Арутюнян отметил, что сотрудничество между армянским военным ведомством и Европейским командованием США находится на подъеме, совместно был осуществлен ряд программ. Глава оборонного ведомства сообщил, что достигнуты договоренности о проведении  в 2008 году в Армении учений НАТО «Совместные лук и стрелы-2008» в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Фото: Фотолур

В учениях приняли участие 130 офицеров из Армении, США, России, Франции, Хорватии и Грузии.

 

Приход OMX

 

27 апреля было объявлено, что шведская OMX Group приобретет Армянскую фондовую биржу и Центральный депозитарий

 

Председатель ЦБ Армении Тигран Саркисян сообщил, что сотрудничество с OMX продолжается уже год. «Участие этой компании в армянском рынке капитала будет содействовать в достижении наших долгосрочных целей», - отметил Тигран Саркисян.

 

«Общество не приветствует цветные революции»

 

27 апреля президент Армении Роберт Кочарян заявил, что в отличие от предыдущих, эта предвыборная кампания протекает спокойно и цивилизованно.

 

«Очевидно, что сегодня общество не воспринимает агрессивные проявления, не приветствует цветные революции, и все исследования со стороны иностранных организаций свидетельствуют, что лишь 2 процента населения являются сторонниками агрессивных действий и революций», - сказал президент Армении.

 

«На примере Украины мы убедились, что неправовые пути прихода к  власти очень дорого обходятся населению», - добавил Роберт Кочарян.

 

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 25-30 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

 

«Мы отвергаем высокомерную политику Турции»

 

29 апреля президент Армении, лидер РПА Серж Саргсян сказал, что Турция «ежедневно фальсифицирует собственную историю».

 

Выступая на встрече с избирателями Артика в Ширакской области, он сказал:

 

«Мы отвергаем высокомерную и заносчивую политику Турции, используемый ими язык предусловий.

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года Серж Саргсян 29 апреля 2012 года

Фото: Фотолур

Мы сказали Турции, что готовы установить нормальные и естественные отношения как равный с равным. Если Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция, Иран, Индия, Бразилия и другие сильные мира сего строят отношения с нами, говоря на цивилизованном языке, у Турции не может быть иной альтернативы.

 

Мы сказали Турции, что в вопросе Арцаха ей нечего делать и говорить. Не только сказали, но и потребовали у Турции подписаться под этим постулатом, в качестве краеугольного камня отношений между Арменией и Турцией. Это был один из основных тезисов армянской политики на протяжении последних 20 лет. Турция поставила свою подпись под этим документом.

Серж Саргсян 29 апреля 2012 года Серж Саргсян 29 апреля 2012 года

Фото: Фотолур

Мы всегда говорим Турции одно и тоже: мы готовы адекватным образом отреагировать на признание преступления и раскаяние.

 

Хиллари Клинтон была права, когда повторяла: мяч на турецкой половине поля. Если они хотят сделать или изменить что-либо, пусть сделают соответствующие шаги».

 

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  25-30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

 

Армения приветствует признание Геноцида Чехией

 

26 апреля министр иностранных дел Эдвард Налбандян заявил, что Армения приветствует принятие палатой депутатов чешского парламента резолюции, в которой признается и осуждается Геноцид армян и другие преступления против человечества.

 

«Резолюция палаты депутатов Чехии наряду с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента Чехии Милоша Земана является ценным вкладом Чешской Республики в благородное дело предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - говорилось в заявлении главы МИД.

 

25 апреля Палата депутатов парламента Чехии приняла 414-ю резолюцию, осуждающую Геноцид армян. Президент Чехии Милош Земан ранее впервые в истории страны выступил с соболезнованиями, адресованными армянской общине.

 

«Я согласен, что историю не должны комментировать политические деятели, поскольку в их руках история часто становится инструментом, служащим их же политическим интересам, и объяснения или комментарии по поводу прошлого должны исходить в основном от историков. В то же время, думаю, нельзя забывать события, которые не только забрали жизни 1,5 млн невинных людей, но и представляют трагический период истории армянского народа и всего цивилизованного мира», - говорилось в послании Земана.

 

Ара Тадевосян

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