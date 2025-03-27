В Ереване состоится фестиваль дизайна HSE Design Day

Ереван /Медиамакс/. 12 апреля в пространстве Common Ground Books & Spirits в Ереване состоится уже четвёртый фестиваль дизайна HSE Design Day.
В рамках фестиваля состоятся лекции и мастер-классы.
Полная программа доступна по ссылке https://designschool.am/design-day-4.
HSE Design Day - культурная инициатива Школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Ереване.
«Фестиваль будет интересен всем, кто интересуется искусством и дизайном. Активное участие в программе позволит ощутить себя частью единой творческой среды и найти новых друзей или потенциальных коллег», - говорится в сообщении организаторов.
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