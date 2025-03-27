В Ереване состоится фестиваль дизайна HSE Design Day - Mediamax.am

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В Ереване состоится фестиваль дизайна HSE Design Day


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Ереван /Медиамакс/. 12 апреля в пространстве Common Ground Books & Spirits в Ереване состоится уже четвёртый фестиваль дизайна HSE Design Day.

В рамках фестиваля состоятся лекции и мастер-классы.

 

Полная программа доступна по ссылке https://designschool.am/design-day-4.

 

HSE Design Day - культурная инициатива Школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Ереване.

 

«Фестиваль будет интересен всем, кто интересуется искусством и дизайном. Активное участие в программе позволит ощутить себя частью единой творческой среды и найти новых друзей или потенциальных коллег», - говорится в сообщении организаторов.

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