«Киноклуб Ереван» проведет 4 ретроспективы в начале осени - Mediamax.am

936 просмотров

«Киноклуб Ереван» проведет 4 ретроспективы в начале осени


Фото:


«Киноклуб Ереван» опубликовал программу кинопоказов на начало осени 2023 года.

 

8-10 сентября состоится ретроспектива Ингмара Бергмана:

 

• 08 сентября — «Персона»

• 09 сентября — «Седьмая печать»

• 10 сентября — «Фанни и Александр»

 

После каждого сеанса пройдет обсуждение с кинокритиком.

 

16-17 сентября в Ереван приедет режиссер Борис Хлебников, чтобы представить свои фильмы зрителям:

 

• 16 сентября — «Аритмия»

• 17 сентября — «Cнегирь» (премьера в Армении)

 

Спустя неделю в Ереване свои фильмы будет представлять режисеер Андрей Смирнов:

 

• 22 сентября — «Белорусский вокзал»

• 23 сентября — «Француз»

• 24 сентября — «За нас с вами» (премьера в Армении)

 

В октябре кинокритик Антон Долин представит в Ереване ретроспективу Ларса фон Триера:

 

• 5 октября — «Рассекая волны»

• 6 октября — «Танцующая в темноте»

• 7 октября — «Догвиль»

• 8 октября — «Меланхолия»

 

После каждого показа зрители смогут обсудить фильм с Антоном Долиным.

 

«Киноклуб Ереван» выпустил в продажу суперабонемент на 4 ретроспективы со скидкой в 50%. Таких абонементов всего 62.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Ереван | Август 5, 2023 10:40
«Киноклуб Ереван» проведет 4 ретроспективы в начале осени

Внешняя политика | Август 4, 2023 11:32
Россия ведет активную подготовку к открытию генконсульства в Капане

Внешняя политика | Август 4, 2023 10:19
Россия предложила «компромиссные развязки по деэскалации напряженности»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023