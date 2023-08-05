«Киноклуб Ереван» проведет 4 ретроспективы в начале осени

«Киноклуб Ереван» опубликовал программу кинопоказов на начало осени 2023 года.

8-10 сентября состоится ретроспектива Ингмара Бергмана:

• 08 сентября — «Персона»

• 09 сентября — «Седьмая печать»

• 10 сентября — «Фанни и Александр»

После каждого сеанса пройдет обсуждение с кинокритиком.

16-17 сентября в Ереван приедет режиссер Борис Хлебников, чтобы представить свои фильмы зрителям:

• 16 сентября — «Аритмия»

• 17 сентября — «Cнегирь» (премьера в Армении)

Спустя неделю в Ереване свои фильмы будет представлять режисеер Андрей Смирнов:

• 22 сентября — «Белорусский вокзал»

• 23 сентября — «Француз»

• 24 сентября — «За нас с вами» (премьера в Армении)

В октябре кинокритик Антон Долин представит в Ереване ретроспективу Ларса фон Триера:

• 5 октября — «Рассекая волны»

• 6 октября — «Танцующая в темноте»

• 7 октября — «Догвиль»

• 8 октября — «Меланхолия»

После каждого показа зрители смогут обсудить фильм с Антоном Долиным.

«Киноклуб Ереван» выпустил в продажу суперабонемент на 4 ретроспективы со скидкой в 50%. Таких абонементов всего 62.