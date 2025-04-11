Тель-Авив поблагодарил Алиева за организацию встречи представителей Турции и Израиля - Mediamax.am

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Тель-Авив поблагодарил Алиева за организацию встречи представителей Турции и Израиля


Фото: https://www.newarab.com/


Ереван /Медиамакс/. Аппарат премьер-министра Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию встречи представителей Израиля и Турции в Баку.

«По поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоялась встреча военно-политической делегации во главе с руководителем Совета национальной безопасности Цахи Ханегби с турецкими коллегами. Израиль благодарит Азербайджан и президента Ильхама Алиева за организацию этих важных переговоров. Каждая из сторон представила свои интересы в регионе. Договорились продолжать диалог для поддержания региональной стабильности», - говорится в публикации пресс-службы Нетаньяху в соцсети Х, которое приводит агентство Trend.

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