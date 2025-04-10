Фидан надеется, что США и Иран найдут решение без применения силы

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Хакан Фидан надеется, что США и Ирану удастся избежать силового варианта урегулирования.

«Я знаю обе стороны, знаю их позиции, и на столе переговоров будут возможные варианты. Позиции сторон будут максимальными. Но вот то, с чем они в итоге останутся, встав из-за стола, это и есть переговоры. Я надеюсь, что они достигнут решения без необходимости применения силы», - сказал Фидан в интервью CNN Türk, на которое ссылается ТАСС.

Фидан отметил, что в вопросах урегулирования этого вопроса «существуют решения, в том числе творческие, которые могут быть реализованы моментально или же потребуют гарантий и заверений».

«Если обе стороны убедятся в искренности друг друга, то можно будет предпринять определенные шаги. Думаю, что по сравнению с опытом прошлого сейчас могут открыться новые возможности. Дело в том, что лица, ведущие сейчас переговоры, особенно те, кто входит в команду Трампа - это другие люди. Они используют другие методики и у них иной образ мыслей», - добавил Фидан.