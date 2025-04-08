Трамп поздравил Эрдогана с «захватом Сирии»

Ереван /Медиамакс/. Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США вместе с Израилем и Турцией смогут прийти к договоренности по Сирии.

Как сообщает ТАСС, Трамп сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Я сказал премьер-министру, что если у вас есть проблемы с Турцией, я думаю, что смогу их решить. Знаете, у меня очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером», - сказал Трамп.

«Полагаю, что мы сможем это уладить. Не думаю, что это станет проблемой», - добавил президент США.

Трамп отметил, что в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил последнего с «захватом Сирии».

«Я сказал: «Поздравляю, вы сделали то, что никому не удавалось сделать за последние 2000 лет. Вы захватили Сирию. Можно по-разному это называть, но суть одна. Он говорил: «Нет, нет, нет. Это не я». Я сказал, это были вы. Но это нормально», - сказал Трамп.

Согласно другому сообщению ТАСС, глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с иракским телеканалом UTV сказал, что Израиль должен проводить свою внешнюю политику в регионе «с большей ответственностью».

«Выбранная им стратегия никогда не принесет ему безопасности и будет иметь негативные последствия. Возможно, реализуемые им провокации решат некоторые тактические вопросы, однако ущерб на стратегическом уровне от них будет гораздо серьезнее», - заметил Фидан, комментируя ситуацию на сирийско-израильской границе.