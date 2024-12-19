Фидан заявил, что Турция не намерена проводить военную операцию в Сирии

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не намерена проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), если новые власти Сирии установят полный контроль над территорией страны.

Как сообщает ТАСС, Фидан сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что «СНС представляет серьезную угрозу для Турции», но «сейчас в Дамаске новая администрация, и теперь это в первую очередь их забота».

«Если они займутся данным вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться», - отметил Фидан, комментируя сообщения о подготовке Турцией военной операции в Сирии.

Говоря о том, станет ли угрозой для Турции создание в Сирии курдской автономии, Фидан заявил, что «это должен решать сирийский народ». По его словам, Анкара хотела бы, чтобы курды и арабы жили «как два в одном государстве на своих исконных землях».

17 декабря The Wall Street Journal писала со ссылкой на американских чиновников, что Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, и это может свидетельствовать о готовящемся широкомасштабном вторжении.

Хакан Фидан заявил также, что у его страны не будет причин сохранять военное присутствие в Сирии в случае устранения угроз, связанных с миграцией и терроризмом.

По словам Фидана, Турция намерена использовать свое влияние в Сирии с целью привлечения большей помощи для сирийского народа. «Мы смотрим на это под таким углом, потому что не хотим видеть, когда у стран региона создается впечатление, что Турция каким-то образом доминирует над Сирией», - добавил он.