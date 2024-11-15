В Иране не комментируют сообщения о встрече своего посла с Илоном Маском - Mediamax.am

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В Иране не комментируют сообщения о встрече своего посла с Илоном Маском


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Постоянное представительство Ирана при ООН не комментирует публикацию The New York Times о том, что бизнесмен Илон Маск и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обсудили способы снижения напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

«У нас нет комментариев», - сказал ТАСС представитель дипмиссии.

 

По данным The New York Times, встреча состоялась 11 ноября в Нью-Йорке и продолжалась более часа. Собеседники издания охарактеризовали переговоры как позитивные и заявили, что считают это «хорошей новостью».

 

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон и Тегеран могут достичь дипломатической договоренности во время второго президентского срока Дональда Трампа, несмотря на «взаимную враждебность».

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