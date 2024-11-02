«Грузинская мечта» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ - Mediamax.am

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«Грузинская мечта» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Правящая партия «Грузинская мечта» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ, даже если он затруднит на несколько лет интеграцию страны в ЕС.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

 

«Нам лучше опоздать на 2 или 3 года с интеграцией в ЕС, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против пропаганды ЛГБТ», - сказал он.

 

Он подчеркнул, что Грузии власти не променяют традиционное и достойное будущее следующих поколений на достижение «собственных меркантильных политических целей». По его словам, «пропаганда ЛГБТ - это не европейские ценности».

 

«Мы такую Европу не хотим и не можем представить», - добавил Мамука Мдинарадзе.

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