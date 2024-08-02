Эрдоган заявил Папе Римскому, что мир катитится к «нравственному краху» - Mediamax.am

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Эрдоган заявил Папе Римскому, что мир катитится к «нравственному краху»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «нападки на религиозные ценности», имевшие место на церемонии открытия Олимпиады во Франции стали «тревожным сигналом о нравственном крахе и коллапсе, к которому скатывается мир».

Как сообщает Анатолийское агентство, в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском Эрдоган привлек внимание понтифика к «безнравственным сценам», имевшим место на открытии Олимпийских игр в Париже.

 

«Важно сообща возвысить голос и занять единую позицию против подобного рода действий», - сказал турецкий лидер. Эрдоган напомнил, что «цель Олимпийских игр - объединять людей, а не покушаться на религиозные ценности и проводить пропаганду извращенных идей».

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