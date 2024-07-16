В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий - Mediamax.am

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В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. 17-18 июля в Баку пройдет первый «Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий».

Агентство Trend сообщает, что «в съезде примут участие лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма».

 

На съезде будут обсуждаться вопросы «создания единой платформы для проведения более организованной борьбы за независимость».

 

«Съезд будет способствовать повышению осведомленности международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, а также привлечению внимания к проблеме колониализма, который является одним из бедствий XXI века», - говорится в сообщении.

 

«Бакинская инициативная группа» создана участниками конференции «На пути к полной ликвидации колониализма» 6 июля 2023 года в Баку.

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