В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

Ереван /Медиамакс/. 17-18 июля в Баку пройдет первый «Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий».

Агентство Trend сообщает, что «в съезде примут участие лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма».

На съезде будут обсуждаться вопросы «создания единой платформы для проведения более организованной борьбы за независимость».

«Съезд будет способствовать повышению осведомленности международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, а также привлечению внимания к проблеме колониализма, который является одним из бедствий XXI века», - говорится в сообщении.

«Бакинская инициативная группа» создана участниками конференции «На пути к полной ликвидации колониализма» 6 июля 2023 года в Баку.