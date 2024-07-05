Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Ереван /Медиамакс/. В ходе визита в Турцию министра обороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда подписаны три меморандума о взаимопонимании с турецкими оборонными предприятиями.

Как сообщает ТАСС, в заявлении саудовской госкомпания Saudi Arabian Military Industries Company (SAMI) говорится о подписании меморандума с турецкой компанией Baykar, который предусматривает создание производственных мощностей и разработку систем для беспилотных летательных аппаратов турецкого производителя в Саудовской Аравии.

Кроме того, компании рассмотрят возможность «совместной разработки и передачи технологий и интеллектуальной собственности королевству».

SAMI также договорилась с компанией Fergani Space о создании в Саудовской Аравии «центра по разработке новых технологий для обслуживания глобального космического сектора». Третий меморандум SAMI подписала с турецкой оборонной компанией Aselsan. Он предполагает «изучение возможностей для передачи, локализации и развития передовых оборонных электронных технологий».