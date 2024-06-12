Путин доволен развитием отношений с Турцией и планирует встретиться с Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турцией».

«Это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой Республики», - сказал Путин, принимая 11 июня в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

«За прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это прежде всего на счёт корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и всё будет развиваться так же, как и прошлом году. А в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между нашими странами.

Мы с благодарностью констатируем и настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины. Хочу поблагодарить и Вас, в Вашем прежнем качестве, за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса.

Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена. Но знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Чёрном море. Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение.

Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса, и, думаю, было бы правильно продолжать «астанинский формат», бороться с терроризмом, делать всё, что от нас зависит, для того чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении.

В общем и целом ситуация развивается весьма позитивно. Хочу попросить Вас передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. По-моему, 3–4 июля он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», - сказал президент России.