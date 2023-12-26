Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон-грата - Mediamax.am

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Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон-грата


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну.

МИД Азербайджана сообщает, что во внешнеполитическое ведомство была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон.

 

«До ее сведения было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством «персонами нон-грата» из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

 

Французской стороне представлена соответствующая нота.

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