Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон-грата

Ереван /Медиамакс/. Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну.

МИД Азербайджана сообщает, что во внешнеполитическое ведомство была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон.

«До ее сведения было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством «персонами нон-грата» из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Французской стороне представлена соответствующая нота.