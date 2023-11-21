Эрдоган сравнил Газу с Карабахом - Mediamax.am

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Эрдоган сравнил Газу с Карабахом


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Газа занимает в наших сердцах такое же место, что и Карабах».

После заседания кабинета министров Турции 20 ноября Эрдоган, в частности, заявил:

 

«Любое событие, происходящее вокруг нас, от Балкан до Кавказа, от Черного моря до восточных берегов Средиземного моря, напрямую затрагивает нас. Газа занимает в наших сердцах такое же место, что и Карабах. Мы не делаем различий между Боснией и Алеппо, Триполи и Балхом, Салониками и Мосулом».

 

«Те, кто годами поддерживал Армению и извлекал выгоду из страданий людей, живущих в регионе, на самом деле нанесли наибольший вред самой Армении. Разжигая огонь несбыточных мечтаний, они использовали армян. Армения должна осознать и принять эту реальность. Армянский народ и его правители должны искать свою безопасность не за тысячи миль, а посредством установления мира со своими соседями.

 

Никакое оружие или боеприпасы, отправленные западными странами, не могут заменить атмосферу постоянного мира. Наше самое большое желание в том, чтобы армяне снова не упустили возможность достижения мира»,- сказал Эрдоган.

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