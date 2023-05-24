Эрдоган заявил, что «Турция даст ответ недоброжелателям 28 мая»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике попытки западных СМИ повлиять на общественное мнение в Турции.

В эфире телеканала TRT Haber Эрдоган заявил, что «определенные круги на Западе не могут смириться с тем фактом, что Турции удалось искоренить терроризм». При этом он отметил, что «Турции пришлось в одиночку вести борьбу против террористических организаций».

По словам Эрдогана, Запад также обеспокоен развитием оборонной промышленности Турции.

«Нравится ли им Турция, которая укрепляется сфере в оборонной промышленности? Конечно, мы им не нравимся. Мы им не нравимся, потому что мы больше не покупаем у них оружие и боеприпасы. Наш народ ответил им 14 мая. Я надеюсь, что 28 мая он сделает это снова. Слышали ли вы о недовольстве нашими усилиями от Азербайджана, Катара или Ливии? Нет. Когда мы смотрим на тех, кого беспокоит наш успех, нам становится ясно, кто друг, а кто враг», - сказал президент Турции.