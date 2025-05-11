Неделя в объективе: Лига чемпионов, конфликт Индии и Пакистана, Met Galа - Mediamax.am

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Неделя в объективе: Лига чемпионов, конфликт Индии и Пакистана, Met Galа


Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Фото: RIA Novosti/ REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS/Chris Jackson

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Фото: Reuters/Peter Cziborra

Фото: REUTERS/Jeenah Moon


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 5 по 10 мая 2025 года.

 

Новоизбранный Папа Лев XIV на балконе базилики Святого Петра.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на военном параде в День Победы на Красной площади в Москве.

Фото: RIA Novosti/ REUTERS

Палестинцы эвакуируют жертву израильского авиаудара в Газе.

Фото: REUTERS

Фридрих Мерц приносит присягу в качестве нового канцлера Германии.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Король Карл и королева Камилла представили свои официальные коронационные портреты в Национальной галерее в Лондоне.

Фото: REUTERS/Chris Jackson

Ким Кардашьян позирует на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Мать 13 летнего мальчика, убитого в результате обострения конфликта между Индией и Пакистаном.

Фото: REUTERS

Давиде Фраттези из «Интера» празднует победный гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги Чемпионов.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

«Пари Сен-Жермен» празднует победу над «Арсеналом» в полуфинале Лиги Чемпионов.

Фото: Reuters/Peter Cziborra

Мадонна на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

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