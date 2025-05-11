Неделя в объективе: Лига чемпионов, конфликт Индии и Пакистана, Met Galа

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 5 по 10 мая 2025 года.
Новоизбранный Папа Лев XIV на балконе базилики Святого Петра.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на военном параде в День Победы на Красной площади в Москве.
Фото: RIA Novosti/ REUTERS
Палестинцы эвакуируют жертву израильского авиаудара в Газе.
Фото: REUTERS
Фридрих Мерц приносит присягу в качестве нового канцлера Германии.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Король Карл и королева Камилла представили свои официальные коронационные портреты в Национальной галерее в Лондоне.
Фото: REUTERS/Chris Jackson
Ким Кардашьян позирует на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Мать 13 летнего мальчика, убитого в результате обострения конфликта между Индией и Пакистаном.
Фото: REUTERS
Давиде Фраттези из «Интера» празднует победный гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги Чемпионов.
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
«Пари Сен-Жермен» празднует победу над «Арсеналом» в полуфинале Лиги Чемпионов.
Фото: Reuters/Peter Cziborra
Мадонна на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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