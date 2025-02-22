Сабаленко, Бланшет, карнавал в Венеции, Маск и Макрон

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 17 по 22 февраля 2025 года.
Илон Маск с бензопилой на Консервативной политической конференции в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.
Фото: REUTERS/Nathan Howard
Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает прибытия гостей на вторую встречу по Украине и европейской безопасности в Елисейском дворце.
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Судебно-медицинские эксперты осматривают автобус после взрыва в Бат-Яме, на юге Тель-Авива.
Фото: REUTERS/Nir Elias
Арина Соболенко на турнире в Дубае.
Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Участники традиционной баварской гонки на санях "Hornschlittenrennen" в Гармиш-Партенкирхене.
Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
В Грин-Маунтин (штат Северная Каролина) почтили память жертв урагана Элен.
Фото: REUTERS/Allison Joyce
Участники карнавала в масках на Мосту Вздохов в Венеции.
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Актриса Кейт Бланшетт реагирует и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце для актеров Национального театра.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Наряд Евы фон Бар на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Фото: REUTERS/Toby Melville
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