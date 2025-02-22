Сабаленко, Бланшет, карнавал в Венеции, Маск и Макрон - Mediamax.am

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Сабаленко, Бланшет, карнавал в Венеции, Маск и Макрон


Фото: REUTERS/Nathan Howard

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Фото: REUTERS/Allison Joyce

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Toby Melville


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 17 по 22 февраля 2025 года.

 

Илон Маск с бензопилой на Консервативной политической конференции в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает прибытия гостей на вторую встречу по Украине и европейской безопасности в Елисейском дворце.

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Судебно-медицинские эксперты осматривают автобус после взрыва в Бат-Яме, на юге Тель-Авива.

Фото: REUTERS/Nir Elias

Арина Соболенко на турнире в Дубае.

Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Участники традиционной баварской гонки на санях "Hornschlittenrennen" в Гармиш-Партенкирхене.

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В Грин-Маунтин (штат Северная Каролина) почтили память жертв урагана Элен.

Фото: REUTERS/Allison Joyce

Участники карнавала в масках на Мосту Вздохов в Венеции.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Актриса Кейт Бланшетт реагирует и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце  для актеров Национального театра.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Наряд Евы фон Бар на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Фото: REUTERS/Toby Melville

 

 

 

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