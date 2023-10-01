Пан-Кавказский оркестр: сложные репетиции, блестящие концерты и восторженные отклики

Читайте также: Tsinandali Festival: Триумф музыки в историческом имении

Ежедневные 6-часовые репетиции, разбор и анализ сложнейших партитур, занятия и мастер-классы с наставниками и менторами. И результат - блистательные концерты, восторженные отклики, похвала от именитых дирижеров и солистов и открывающиеся перспективы для дальнейшей профессиональной деятельности.

Фото: Медиамакс

Пан-Кавказский молодежный симфонический оркестр является, пожалуй, самой важной и особой составляющей Tsinandali Festival. С 2019 года молодые и одаренные музыканты из Армении, Грузии, Украины, Азербайджана, Турции, Казахстана и Туркмении, пройдя предварительные прослушивания, приезжают в Цинандали, живут в специально построенном для них «Парк Отеле» и за месяц успевают не только «впитать» в себя бесценные знания и опыт, но и в очередной раз доказать: музыка интернациональна и не признает вражды и агрессии.

Фото: Медиамакс

В этом году в Пан-Кавказском оркестре Армению представляли 6 музыкантов: Нарек и Айк Экекяны, Самвел Давтян, Диана Саркисян, Лиана Геворкян и Сона Турабян.

Нарек Экекян, 19 лет, виолончель

На фестиваль я приезжаю уже во второй раз. Впервые я оказался в Пан-Кавказском оркестре в 2019 году. Мне было 15 лет и меня приняли в качестве исключения (возраст оркестрантов- от 18-28 лет-ред.). Тогда я учился в музыкальной школе им. Саят-Нова, сидел на уроке сольфеджио, когда позвонил отец и спросил, смогу ли я через 10 минут принять участие в прослушивании? Конечно, я отпросился с урока, побежал в консерваторию и отыграл требуемую программу. Через некоторое время мне пришло приглашение.

Нарек Экекян Фото: Медиамакс

В этом году мы приехали с братом, он играет на гобое. Айк поступил в Ереванскую государственную консерваторию (где я учусь на втором курсе) и параллельно с этим – в Кельнскую высшую школу музыки.

Атмосфера на фестивале особенная и вдохновляющая, сюда приезжают звезды первой величины: в парке вдруг можешь увидеть Готье Копюсона, Юджу Ванг, или занятых беседой Мишу Майского и Пинкаса Цукермана.

Играть в Пан-Кавказском оркестре непросто. У нас очень сложная программа, в которую включены симфонии и концерты с солистами. Но безмерно радует, что с каждым днем нам все легче удается преодолевать трудности.

Фото: Медиамакс

Мы очень сблизились с ребятами из Грузии и Украины, уверен, что я приобрел друзей на всю жизнь. Я рад, что нам в некоторой степени удалось раскрыть для них Армению, Арцах, познакомить с нашей историей.

Фото: Медиамакс

Атмосфера в Парк Отеле типично молодежная, несмотря на всю серьезность деятельности, возраст и желание «потусить» никто не отменял, вечерами, даже после концертов, ребята еще долго не расходятся, общаются, поют, играют на гитаре. Многие участники здесь уже во второй или третий раз и искренне дорожат дружбой.

Стефан Булыго, 22 года, кларнет

Я из украинского города Ровно. 5 лет проучился в Киеве, сейчас учусь в Лондоне.

На фестиваль я приехал во второй раз и в восторге от музыкантов, дирижеров. У меня здесь много друзей еще с прошлого года и здорово, что есть к кому возвращаться.

Самвел Давтян, 20 лет, тромбон

Подобный опыт однозначно выделяет нас среди сверстников, поскольку даже за день мы получаем огромный опыт и знания, а за месяц проживания тут мы чувствуем, насколько выросли в профессиональном плане. Каждый день у нас две репетиции -каждая по три часа. Еще мы занимаемся отдельными оркестровыми группами - струнники, деревянные духовые и медные духовые.

Вне репетиций скучать не приходится. Недавно у нас прошли соревнования по настольному теннису, кроме на территории Radisson Collection есть прекрасный бассейн. У нас также была поездка в Тбилиси и другие экскурсии.

Самвел Давтян Фото: Медиамакс

С прошлого года у меня здесь пятеро друзей и благодаря одному из них я решил продолжить учебу за границей. Стефан подал мне идею попробовать свои силы, в результате чего я поступил в Лондонскую королевскую академию музыки и мы даже смогли устроить так, что будем жить в одной комнате.

Фото: Медиамакс

Чувство патриотизма здесь очень обостряется. Это естественно, поскольку мы играем в том числе с ребятами из стран, с которыми у Армении нет отношений, но все мы осознаем, что находимся на фестивале прежде всего в качестве музыкантов и вместе участвуем в создании чего-то важного. Не могу сказать, что у нас тесные дружеские отношения, но все более чем спокойно, никаких конфликтных ситуаций не возникает.

Отсюда все уезжают с комом в горле: трудно расставаться с друзьями, с этим местом.

Диана Саргсян, 24 года, скрипка

В фестивале я принимаю участие уже в третий раз. В первый год приехала сюда после прослушиваний, после - уже по приглашению организаторов. Здесь я получила огромный опыт работы в оркестре, которого у меня прежде не было. Сегодня я концертмейстер симфонического оркестра «Кандинский».

Фото: Медиамакс

Обстановка в оркестре очень спокойная, приезжая сюда, удается думать только о музыке. С музыкантами из Азербайджана и Турции близкого общения у нас нет, но и не возникает никаких сложностей: со многими из них мы уже встречаемся в третий раз, сидим рядом в оркестре и при необходимости помогаем друг другу.

Диана Саргсян Фото: Медиамакс

Мы очень дружны с музыкантами из Казахстана и Грузии. Также поддерживаем связь с бывшими участниками, которые уже не подходят по возрасту – периодически устраиваем видео-звонки из Цинандали и ностальгируем.

В этом году после окончания фестиваля у нас будет возможность бесплатно подать заявки для участия в фестивале «Вербье» и получить рекомендационные письма от организаторов. Конечно, я воспользуюсь этим шансом и попробую свои силы.

Лиана Геворгян, 24 года, труба

Это мое первое участие в фестивале и, признаюсь, я не представляла, что в оркестре играют музыканты такого высокого уровня.

Лиана Геворгян Фото: Медиамакс

Здесь у нас есть редкая возможность посещать мастер-классы с участием лучших педагогов. Начинаешь по новому разучивать музыкальные произведения, каждая деталь становится доступной и понятной. День ото дня я ощущаю свой профессиональный рост.

Сона Турабян, 27 лет, альт

На фестивале я впервые, но пробовала свои силы и прежде. Я очень рада, что не сдалась после неудачных прослушиваний и не отказалась от мысли очутиться здесь.

Сона Турабян Фото: Медиамакс

Это незаменимый опыт и огромное удовольствие, надеюсь приехать сюда и в будущем году.

С 31 августа по 10 сентября Пан-Кавказский оркестр отыграл 5 концертов под управлением таких мастистых дирижеров, как Джанандреа Нозеда и Манфред Хонек.

Фото: Медиамакс

В репертуар были включены симфонии Чайковского, Брамса, Бетховена, Дворжака, Шумана, а также концерты с солистами: вместе с молодыми музыкантами на одной сцене выступили Ефим Бронфман, Готье Капюсон, Лиза Батиашвили, Мао Фудзита, Агвустин Хаделих, Амихай Гросс.

Бержан Бакдаулет, 27 лет, туба

Я работаю в театре «Астана Балет». Я впервые на фестивале, и я счастлив играть с очень хорошими музыкантами в такой приветливой атмосфере. Я задействован в трех произведениях, но присуствую и на остальных репетициях. Самое главное - работа с знаменитыми дирижерами. С Джанандреа Нозеда очень легко играть, он полностью отдается оркестру и музыканты делают то же в ответ.

Мы подружились с ребятами из Армении, они даже меня пытаются научить армянскому языку, звучание которого мне очень нравится. Обязательно будем поддерживать связь, надеюсь, до следующей встречи на Tsinandali Festival.

Фото: Медиамакс

После завершения фестиваля планирую подать заявку на обучение в академии «Вербье», мне всегда хотелось учиться у лучших и привезти европейскую школу медных духовых инструментов в Казахстан.

В Пан-Кавказском симфоническом оркестре нет точного количества участников: все зависит от программы данного года и инструментов, которые важны для репертуара. Нет и строгих ограничений численности участников по странам - решающим фактором является качество игры музыканта.

Давид Дарбинян, 28 лет, кларнет

Я родился в Тбилиси, сейчас живу в Бельгии, учусь в Брюсселе. В Цинандали я был в прошлом году и на этот раз уже получил приглашение от организаторов. Здесь все на самом высоком уровне, живая атмосфера, музыка витает в воздухе. Каждую минуту мы чувствуем взаимопомощь друг друга.

Фестиваль дал огромный опыт работы с хорошими музыкантами, контакты с известными дирижерами. Мы все очень подтянулись в профессиональном плане. Кроме того, благодаря участию в фестивале в прошлом году я получил огромную скидку на покупку нового инструмента: узнав о моей победе на конкурсе в Нью-Йорке, коуч нашей оркестровой группы связался в фирмой-производителем кларнета, на котором я играл, и мне предоставили впечатляющую скидку.

Фото: Медиамакс

Одним из лучших выступлений оркестра на фестивале этого года стал концерт 6 сентября. В первом отделении 24-летний японский пианист Мао Фудзита исполнил второй фортепианный концерт Шопена с оркестром. Удивительныю игру Мао Фудзита можно охарактеризовать как «акварельную», с вырисовывающимися мазками разной плотности и густоты, но с неизменным сохранением тонкости и прозрачности. Слившись с солистом, оркестру удалось полностью прочувствовать всю динамику чувств.

Мао Фудзита Фото: Медиамакс

Во втором отделении прозвучала 8-я симфония Дворжака, наполненная благородством, элегичностью, светом.

Фото: Медиамакс

Манфред Хонек не сдерживает искренней улыбки, приглашает на поклон концертмейстера оркестра - Григория Амбарцумяна, зрители еще долго не отпускают артистов, сами же музыканты, давая волю эмоциям, обнимаются и поздравляют друг друга прямо на сцене. Ни у кого не возникает сомнений: сегодня, после долгого и трудного восхождения, была покорена еще одна большая вершина.

Григорий Амбарцумян, 23 года, скрипка

Я из Украины, армянин, живу и учусь в Германии.

На фестивале я в третий раз. В первый раз приехал в 2019 году, с тех пор меня приглашают,чему я очень рад. На первом фестивале я был практически без опыта, а в прошлом году уже был концертмейстером на закрытии фестиваля (мы исполнили скрипичный концерт Шостаковича с Вильде Франг).

Григорий Амбарцумян Фото: Медиамакс

О том, что буду одним из двух концертмейстеров в этом году, заранее я не знал. Приезжая сюда, мы играем конкурс на места и на следующий день видим списки с рассадкой.

В Цинандали просто потрясающая атмосфера: ребята невероятно талантливые, веселые, добрые, находиться тут одно удовольствие. Мы получаем бесценные знания и советы, которые будут применимы на протяжении всей жизни.

Фото: Медиамакс

Хочу выразить огромную благодарность организаторам, сделано все, чтобы нам было максимально комфортно. Каждый год мы с нетерпением ждем августа, чтобы вернуться сюда вновь.

Читайте также: Tsinandali Festival: Триумф музыки в историческом имении

Анна Бубушян (Цинандали-Ереван)

Фотографии: Эмин Аристакесян