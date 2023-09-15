Tsinandali Festival: Триумф музыки в историческом имении

Начало сентября. Днем еще по-летнему жарко, лишь к вечеру бархатная прохлада окутывает огромный старинный парк, на территории которого стоит красивая усадьба с большим резным балконом. Почти два столетия назад здесь гостили Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Александр Дюма-старший, впервые в Грузии зазвучал рояль, впервые было основано производство бутылочного вина. Родовое имение князя Александра Чавчавадзе - знаковое и символичное место, с переплетением красивых и трагичных исторических событий и судьбоносных встреч.

Фото: Медиамакс

Именно здесь, отдавая дань музыкальным традициям семьи Чавчавадзе, с 2019 года проходит Tsinandali Festival - яркое и масштабное событие в мире классической музыки. Фестиваль - детище Silk Road Group. Входящая в ее состав компания Silk Hospitality управляет Tsinandali Estate, включающий в себя дом-музей Александра Чавчавадзе, виноградники, винодельню, отель Tsinandali Estate, A Radisson Collection Hotel и Park Hotel.

Фото: Медиамакс

Раз в году, на протяжении почти месяца умиротворенную полудрему вековых деревьев нарушают звуки музыки, разносящиеся по всему Цинандали: бесконечные репетиции и незабываемые концерты, рассекающие время и пространство.

Фото: Медиамакс

На фестивале в разные годы выступали такие корифеи как Зубин Мета, Марта Аргерих, Юджа Ванг, Миша Майский, Михаил Плетнев и многие другие.

Фото: Медиамакс

«Идея фестиваля зародилась еще в 2008-м году, когда под патронажем компании Silk Road Group была завершена реставрация дома-музея Чавчавадзе и по этому поводу был приглашен скрипач Гидон Кремер и его камерный оркестр «Кремерата Балтика». После концерта стало очевидно, что в этом парке должна звучать музыка. Ежегодно на территории парка выступали мировые звезды классической музыки, а после того, как в 2017 году маэстро Зубин Мета, пианистка Хатия Буниатишвили и Израильский филармонический оркестр дали блестящий концерт на сцене нового амфитеатра, построенного Silk Road Group, было решено: фестивалю быть.

Давид Сакварелидзе Фото: Медиамакс

За основу был взят легендарный фестиваль в Вербье, мы связались с его основателем Мартином Энгстремом и его соратником, генеральным директором Израильского филармонического оркестра Ави Шошани. Проведя несколько дней в Цинандали, они разработали концепцию фестиваля и, в частности, идею создания молодежного оркестра с участием музыкантов из стран постсоветского пространства. Также было решено пригласить для них наставников и педагогов для проведения занятий и мастер-классов. Художественным руководителем был приглашен итальянский дирижер Джанандреа Нозеда», - рассказывает генеральный директор Tsinandali Festival, известный в Грузии театральный и оперный режиссер Давид Сакварелидзе.

Фото: Медиамакс

«Для первых прослушиваний я поехал в Ереван, где у меня много друзей. Далее были отобраны участники из Казахстана, Украины, Азербайджана, Турции, Грузии. Это замечательные ребята, многие из них приезжают на фестиваль уже во второй или третий раз. Для нас очень важно не только обратить внимание мирового сообщества на талантливых музыкантов этого региона, но и, приведу слова соучредителя фестиваля и основателя Silk Road Group Георгия Рамишвили:

Фото: Медиамакс

«Пытаться уладить конфликты с помощью классической музыки. Наше поколение не смогло жить в мире, возможно, молодежи удастся понять и обогатить друг друга».

Фото: Медиамакс

В этом году к оркестру присоединились также музыканты из Туркменистана, а в 2024-м ожидаются участники из Молдавии.

Фото: Медиамакс

Пятый, юбилейный год впечатлил своей насыщенностью: 11 дней и 28 концертов - дневных, вечерних, сольных, камерных, симфонических и, как обычно, внушительный список музыкантов с мировым именем: скрипачи Михаил Баренбойм, Лиза Батиашвили, Марк Бушков, Августин Хаделих, Дэвид Гарретт, пианисты Мао Фудзита, Борис Гильтбург, Александр Малофеев, Ефим Бронфман, виолончелисты Готье Капюсон, Златомир Фунг и другие. Приглашенным дирижером Пан-кавказского молодежного оркестра выступил Манфред Хонек, известнейший музыкальный руководитель Питсбургского симфонического оркестра. В рамках фестиваля состоялась также мировая премьера первого фортепианного концерта Дэвида Гарретта (в соавторстве с Джоном Хэйвудом). Исполнителями стали пианистка Ольга Шепс и Тбилисский симфонический оркестр под управлением Вахтанга Кахидзе.

Фото: Медиамакс

«Отличительная особенность Tsinandali Festival заключается в том, что солисты несколько дней живут в Цинандали, никуда не спешат, общаются, что-то придумывают, а у зрителей появляется редкая возможность послушать любимого исполнителя в разных форматах»,- говорит Давид Сакварелидзе.

Давид Сакварелидзе Фото: Медиамакс

«Я впервые в Грузии и нахожусь под большим впечатлением от гостеприимства, от невероятной теплоты публики, от красоты этого места. В плане работы эти несколько дней были невероятно интенсивными, но дали очень многое для души - после этой недели я как на крыльях. В Цинандали слились лиричность природы и достоинство, глубокие архитектурные корни. Устремленные в небо деревья и крепко связанные с землей здания оставляют сильный отпечаток»,- рассказывает после вечернего концерта израильский пианист, лауреат международного конкурса имени Королевы Елизаветы 2013 года Борис Гильтбург.

Борис Гильтбург Фото: Медиамакс

«Мне была предлжена вся программа фестиваля и я с огромным удовольствием согласился. Часть произведений я знал с детства, но не играл и было большим наслаждением все это выучить. Квартеты Брамса и Форе, сыгранные на сегодняшнем концерте вместе с Михаилом Баренбоймом, Златомиром Фунгом и Амихаем Гроссом, я также исполнял впервые.

Борис Гильтбург, Михаил Баренбойм, Златомир Фунг и Амихай Гросс Фото: Медиамакс

Я очень люблю работу над камерной музыкой - столько идей, совместное построение интерпретаций, которые даже на концерте продолжают развиваться, появляется обостренное чутье и мгновенное реагирование, вы становитесь частью чего-то большого», - признался Борис.

Фото: Медиамакс

Дневные концерты Цинандали практически не уступают по торжественности вечерним: публика так же нарядна, распивается предконцертное игристое вино, воздух заряжен тем же сладким предквушением, лишь полуденное солнце вносит нотку спокойствия в общий антураж.

Фото: Медиамакс

Один из таких концертов - дуэт Михаила Баренбойма и французского пианиста Жульена Квентина.

Михаил Баренбойм Фото: Медиамакс

В программе - французы конца 19-го начала 20-го века: Равель, Мессиан, Франк, Сен-Санс.

Михаил Баренбойм и Жульен Квентин Фото: Медиамакс

«С Жульеном мы совместно играли и прежде. Для сегодняшнего выступления я искал произведения, которые дали бы представление о французской музыке данного периода и вместе с тем по формату подошли бы к дневному концерту. Также очень хотелось сыграть произведения, написанные для фортепиано и альта. В Цинандали я впервые, прибыл несколько дней назад и очень впечатлен: это потрясающее место. Между коллегами царит особенная атмосфера, мне посчастливилось играть с музыкантами первого класса в этом красивом имении, где я каждый день раскрываю для себя что-то новое. Здесь сильно ощущается дух времени.

Фото: Медиамакс

Цинандали вызывает особенные, ни с чем не сравнимые чувства, могу с уверенностью сказать, что музыканты наслаждаются каждой минутой пребывания здесь», - рассказал нам Михаил Баренбойм.

Анна Бубушян (Цинандали-Ереван)

Фотографии: Эмин Аристакесян