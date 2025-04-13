«Добро вечно и бессмертно»: 7 аксиом Рубена Варданяна

По просьбе Рубена Варданяна его семья публикует текст, в котором он делится личными жизненными аксиомами – теми убеждениями, которые стали для него основой в принятии решений, в служении и в осмыслении происходящего.

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«Один индийский философ говорил, что у неведения нет начала, но оно кончается. Просветление имеет начало, но оно не кончается никогда. Так что надо идти не за словом, а за смыслом. Не за учителем, а за учением.

На своём жизненном пути я нашёл семь аксиом. Законов, которые для меня не требуют доказательств. Которые легли в фундамент, на котором я строю себя и свой дом. И благодаря этим аксиомам строю я его на камне, а не на песке. Как и призывал Иисус в Нагорной проповеди.

Во многие века мудрецы и пророки тысячи раз пытались донести до нас эти мысли - на разных языках, разными словами, символами, действиями, знаками, ритуалами и правилами. В свои неполные 57 лет я понял их. Понял после долгих поисков, размышлений, споров, дискуссий с собой, с моими учителями и близкими людьми - как ныне живущими, так и авторами великих книг, в которых эти мысли были изложены.

В который раз я на собственном опыте убедился в том, что невозможно чему-то научиться, просто прочитав умные книги и выучив их наизусть. Просто приняв их на веру, подчинив им свою жизнь. К одной и той же книге мне иногда требовалось по десять подходов, чтобы понять всего лишь одну мысль. Понять смысл, а не слова, за которыми он спрятан.

Только пропустив эти книги и мысли через себя, свой опыт, своё восприятие мира, сделав это своим естеством, естественным состоянием каждодневной жизни, можно добиться того, чтобы они стали твоей основой. Твоей опорой при принятии любых решений в жизни. И аксиомам, к которым приходишь таким путём, нельзя изменять.

До своих собственных аксиом может дойти любой человек. На это нет и не может быть никаких внешних ограничений и запретов, для этого не нужны специальные допуски и разрешения. Даже человек, не умеющий читать и писать, может это сделать, если по-настоящему захочет. И найдёт свой путь.

Чтобы создать что-то великое, не обязательно нужны большие ресурсы - все это есть внутри. Главное, чтобы у тебя было, что сказать. Тогда ты всегда найдёшь способ как это сделать. Например, Гарри Бардин сделал свой гениальный анимационный фильм «Адажио» имея только лист бумаги. У него не было ничего, кроме смысла, который он хотел передать. И этот анимационный фильм получил признание от Ватикана и удостоился экуменического приза. Потому что сначала рождается смысл, а уже потом приходит признание. Сегодня же всё чаще наоборот. И именно в этом главный кризис нашего времени.

Нам не может помешать никто, кроме нас самих. Помните об этом.

Первая аксиома

Люди в мире делятся не по цвету кожи, не по гендерным признакам, не по национальным и не по религиозным. И даже не на хороших и плохих - в нас всех есть и хорошее, и плохое. Люди делятся на тех, кто не сомневается, что Бог есть, и на тех, кто в это не верит, не хочет верить. Кто сомневается, колеблется, кто выбрал для себя, кроме Бога, и других кумиров.

Первые знают, верят и живут с пониманием, что за всё, что мы делаем, говорим, думаем, записывается в нашей Книге судеб, мы будем нести ответственность перед Богом. Ни на кого не будет возможности свалить свои ошибки, дурные мысли, поступки. Вторые же поклоняются золотому тельцу, власти, признанию, удовольствию, пытаются усидеть на двух стульях одновременно. В них погасла внутренняя Божия искра и они стали ко всему безразличны.

Вторая аксиома

Настоящее мгновение ближе всего к Вечности. Благодарить Бога за сегодняшнее мгновение, быть готовым к смерти в любой момент, жить настоящим мгновением на все сто процентов - это и есть настоящая жизнь. Надо уважать и знать прошлое, с оптимизмом смотреть в будущее, но жить - настоящим.

Третья аксиома

Энергия - это то, что мы получаем из окружающего мира, из космоса, через кислород, воду, еду, сон, общение с миром, через свои действия, речи, мысли. Мы отдаём или тратим часть энергии на поддержание нашего тела в здоровом состоянии, на то, чтобы не погасла Божия искра в нас. Но ещё мы тратим её на переработку еды, на удовлетворение своих желаний или просто на пустую жизнь, бессмысленную текучку и внешний шум.

Сбор энергии, её аккумулирование и передача в мир и есть самый смысл нашего существования. Это сложная, кропотливая работа, которую надо делать всегда очень аккуратно и бережно, так, чтобы не навредить ни себе, ни миру, чтобы поддерживать в нас позитивный баланс энергии.

Четвёртая аксиома

Свет - это жизнь. И сказал Бог: «Да будет свет!» Освещая путь и себе, и другим, мы как электрическая нить - тонкая, хрупкая, способная моментально перегореть. И важно сместить этот баланс так, чтобы светить в первую очередь не себе, а миру вокруг себя. Не накапливать ничего лишнего, не становиться рабом своих желаний, не застревать на стороне духовного или материального начала. Идя срединным путём, можно сделать свой путь светлым для других без нарушения хрупкого динамического равновесия в нашем огромном мире, который мы одновременно знаем и не знаем.

Пятая аксиома

Добро - это как воздух для нас, как вода для рыбы. Мы его не замечаем и считаем, что так и должно быть, и очень расстраиваемся, когда что-то идёт не так.

Добро вечно и бессмертно. Оно усиливается, когда мы делаем доброе дело, ничего не ожидая взамен, анонимно, иногда даже не зная, кому мы помогаем. Добро - не инвестиция. Будь благодарен, не возвращай тому, кто тебе сделал добро, потому что считаешь себя должным, а передавай это, как эстафетную палочку, дальше. И оно вернётся тем, кто сделал тебе добро, и тебе самому. Не отказывай никому, помогай и делись всем, что у тебя есть. Всё вернётся.

Шестая аксиома

Рай - это когда ты, отказавшись от своих желаний, страхов, чувств, отдаёшь всего себя и всю свою энергию для того, чтобы делать добро и светить другим. Это как невидимое излучение вокруг нас. Если оно иссякнет, если мы не будем поддерживать этот баланс, мир исчезнет. Наш главный риск - не озоновая дыра, а исчезновение добра и света. Так что рай - это не про себя. Это про то, чтобы полностью отдавать себя другим и потом спокойно вернуться в Вечность. Это и есть счастье.

Седьмая аксиома

Счастье начинается и заканчивается в нас самих. Внешняя среда не играет никакой роли. Я был счастлив и на роскошном острове в Индийском океане, где были только мы с семьёй и обслуживающий персонал, и в камере, где нет ничего, кроме трёх кружек воды в день. Счастье внутри нас. И только.

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Счастье, вечность, энергия, свет и добро - вот опоры мои. Я поделился с вами этими мыслями, чтобы вы задумались об этом. Чтобы поспорили со мной и с собой. А главное - чтобы в этом безумном мире быта и повседневности уделили бы время не деньгам, не удовольствиям, а своей душе. Продолжайте чувствовать, улыбаться и жить полноценной жизнью.

Рубен»․