Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» получила приз международного конкурса

Ереван /Медиамакс/. Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» авторского коллектива из Смоленского государственного университета получила главный приз международного конкурса по арменоведению имени академика Николая Марра.

Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

Конкурс проводится совместно Российским центром науки и культуры в Армении и Институтом востоковедения Российско-армянского университета (РАУ) с целью развития русскоязычного сегмента арменоведения и смежных дисциплин.

Второе место заняла монография «Самоуправление Нахичевани-на-Дону» Левона Батиева. Замыкает тройку победителей работа «Миграция армян в Тюменский регион» Владимира Камынина и Аракся Аракеляна. «Это первое обобщающее исследование армянского присутствия в Сибири», - отметили в Россотрудничестве.

Директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, комментируя итоги конкурса, отметил, что его первоначальная цель состояла в развитии арменистики на русском языке.

«Мы эту тему развиваем и расширяем. В этой связи предлагаю осенью провести онлайн-конференцию с участием лауреатов конкурса и представителей центров арменистики в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону», - сказал он.

Победители получат награды в конце мая на торжественной церемонии в Русском доме в Ереване.