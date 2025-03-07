Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» получила приз международного конкурса - Mediamax.am

433 просмотров

Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» получила приз международного конкурса


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» авторского коллектива из Смоленского государственного университета получила главный приз международного конкурса по арменоведению имени академика Николая Марра.

Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

 

Конкурс проводится совместно Российским центром науки и культуры в Армении и Институтом востоковедения Российско-армянского университета (РАУ) с целью развития русскоязычного сегмента арменоведения и смежных дисциплин.

 

Второе место заняла монография «Самоуправление Нахичевани-на-Дону» Левона Батиева. Замыкает тройку победителей работа «Миграция армян в Тюменский регион» Владимира Камынина и Аракся Аракеляна. «Это первое обобщающее исследование армянского присутствия в Сибири», - отметили в Россотрудничестве.

 

Директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, комментируя итоги конкурса, отметил, что его первоначальная цель состояла в развитии арменистики на русском языке.

 

«Мы эту тему развиваем и расширяем. В этой связи предлагаю осенью провести онлайн-конференцию с участием лауреатов конкурса и представителей центров арменистики в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону», - сказал он.

 

Победители получат награды в конце мая на торжественной церемонии в Русском доме в Ереване.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Март 7, 2025 17:55
Седа Гулам Фатима примет участие в судебном процессе над Рубеном Варданяном в Баку

Общество | Март 7, 2025 15:23
Работа «Мартирос Сарьян в русской поэзии» получила приз международного конкурса

Общество | Март 7, 2025 11:40
Рубен Варданян: «Я знал, на что шел и готов к худшим условиям»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025